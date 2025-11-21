Почему Зеленский загнал себя в тупик: что произойдет, если он подпишет мирный план Трампа

Ситуация вокруг мирной инициативы администрации Трампа довольно плачевна и сложна не только для президента Украины Владимира Зеленского, но и в целом для Украины. Все дело в том, что Зеленский привык к тому, что с ним должен считаться Запад, потому что ему деваться некуда. Поэтому ссорился с Западом, показывал свои прихоти. А внутри страны строил вертикаль, которая очень похожа на ту, что была при Януковиче. Понимал, что сейчас протесты маловероятны. Об этом говорит политический аналитик и журналист Юрий Луканов.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"А потом пришел к власти в США такой же шоумен, нежно любящий путина. Он отказался понимать важность Украины. Он скорее хочет угодить путину. Стопудово именно американцы способствовали расследованию Миндичгейта. И теперь Зеленский между двумя огнями", – отметил журналист.

Он продолжает, с одной стороны, на президента давит Трамп, разработавший с путиным план капитуляции Украины, а, с другой стороны, общество, которого он измучил, но общество, кроме всего прочего, не согласится на капитуляцию. Если Владимир Зеленский хоть что-нибудь такое подпишет, то ему вряд ли народ простит. Сам себя загнал в тупик.

Читайте на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в сети начал циркулировать документ , который якобы является вариантом "мирного плана" США по завершению войны в Украине. По его словам, он состоит из 28 пунктов и частично напоминает подходы американской администрации по урегулированию ситуации в Газе. Официального подтверждения подлинности документа нет.

В документе, распространяемом онлайн, говорится о ряде политических, безопасных, экономических и территориальных положений, среди которых:

• признание суверенитета Украины;

• закрепление внеблокового статуса Украины и отказ от вступления в НАТО на конституционном уровне;

• ограничение численности Вооруженных сил;

• сохранение безъядерного статуса;

• признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто русскими;

• "замораживание" ситуации в Херсонской и Запорожской областях на столкновении;

• создание демилитаризированной буферной зоны под фактическим контролем РФ;

• обязательства сторон не изменять границы силой;

• отсутствие сил НАТО на территории Украины;

• размещение истребителей НАТО в Польше.



