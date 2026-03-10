logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

Зеленський пояснив, чому носить обручку на середньому пальці, а не на безіменному

10 березня 2026, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час щоденних звернень Володимира Зеленського до українців уважні глядачі давно помітили деталь, яка регулярно привертає увагу. Обручка президента знаходиться на середньому пальці правої руки. Для багатьох це виглядає незвично, адже за традицією весільну прикрасу носять на безіменному пальці. Тож, чому у Зеленського обручка на середньому пальці?

Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

В одному з інтерв’ю Зеленський розповів, що обручка опинилася на середньому пальці через зміну ваги. Щоб не загубити прикрасу, президент почав носити її на сусідньому середньому пальці.

"Ношу обручку на середньому пальці останні роки. Коли одружився, був трохи гладкіший, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній", — пояснив Зеленський.

За словами президента, його дружина Олена Зеленська пропонувала звернутися до ювелірного салону та зменшити обручку. Однак з часом він настільки звик до нового способу носіння, що вирішив залишити все як є.

Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці - фото 2

Зеленський з обручкою на середньому пальці до початку повномасштабної війни

Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці - фото 2

Зеленський з обручкою на середньому пальці в одному зі своїх звернень

Володимир та Олена Зеленські разом уже понад два десятиліття. Вони одружилися 6 вересня 2003 року й виховують двох дітей — доньку Олександру та сина Кирила. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пояснив, в якій країні перебувають його діти під час війни.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про своє єврейське дитинство і ставлення до релігії. За його словами, погляди на релігію змінилися.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини