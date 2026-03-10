Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

Під час щоденних звернень Володимира Зеленського до українців уважні глядачі давно помітили деталь, яка регулярно привертає увагу. Обручка президента знаходиться на середньому пальці правої руки. Для багатьох це виглядає незвично, адже за традицією весільну прикрасу носять на безіменному пальці. Тож, чому у Зеленського обручка на середньому пальці?

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

В одному з інтерв’ю Зеленський розповів, що обручка опинилася на середньому пальці через зміну ваги. Щоб не загубити прикрасу, президент почав носити її на сусідньому середньому пальці.

"Ношу обручку на середньому пальці останні роки. Коли одружився, був трохи гладкіший, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній", — пояснив Зеленський.

За словами президента, його дружина Олена Зеленська пропонувала звернутися до ювелірного салону та зменшити обручку. Однак з часом він настільки звик до нового способу носіння, що вирішив залишити все як є.

Зеленський з обручкою на середньому пальці до початку повномасштабної війни

Зеленський з обручкою на середньому пальці в одному зі своїх звернень

Володимир та Олена Зеленські разом уже понад два десятиліття. Вони одружилися 6 вересня 2003 року й виховують двох дітей — доньку Олександру та сина Кирила.

