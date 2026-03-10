logo

Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце

Зеленский объяснил, почему носит обручальное кольцо на среднем пальце, а не на безымянном.

10 марта 2026, 16:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время ежедневных обращений Владимира Зеленского к украинцам внимательные зрители давно заметили регулярно привлекающую внимание деталь. Обручальное кольцо президента находится на среднем пальце правой руки. Для многих это выглядит необычно, ведь по традиции свадебное украшение носят на безымянном пальце. Так почему у Зеленского обручальное кольцо на среднем пальце?

Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В одном из интервью Зеленский рассказал, что кольцо оказалось на среднем пальце из-за смены веса. Чтобы не потерять украшение, президент стал носить его на соседнем среднем пальце.

"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние годы. Когда женился, был немного плотнее, а затем скинул в весе и обручальное кольцо стало большим для безымянного пальца. Одел на средний", — пояснил Зеленский.

По словам президента, его жена Елена Зеленская предлагала обратиться в ювелирный салон и уменьшить обручальное кольцо. Однако со временем он настолько привык к новому способу ношения, что решил оставить все как есть.

Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - фото 2

Зеленский с кольцом на среднем пальце до начала полномасштабной войны

Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - фото 2

Зеленский с кольцом на среднем пальце в одном из своих обращений

Владимир и Елена Зеленские вместе уже более двух десятилетий. Они поженились 6 сентября 2003 года и воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, в какой стране находятся его дети во время войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношении к религии. По его словам, взгляды на религию изменились.



