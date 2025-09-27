Чому Трамп раптом повірив у перемогу України: Зеленський розкрив причину

На бачення президента США Дональда Трампа вплинуло, зокрема, "неповагу росіян". Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я впевнений, що це одна з причин зміни риторики: недовіра Путіну, глибше розуміння деталей на полі бою, віра в Україну та неповага росіян до всіх, включаючи президента Сполучених Штатів Америки", – зазначив президент.

Зазначимо, у ході цієї прес-конференції Володимир Зеленський зазначив, що партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як діє сама РФ. Зокрема, якщо РФ загрожує Києву блекаутом, то в Москві маємо розуміти, що теж можуть залишитися без світла.

"Не треба цього боятись. І не треба бути дуже обережними в риториці з "руськими", якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика має бути і у цивілізованих країн. Бути цивілізованими з нецивілізованими — мені здається, це помилка. Як в риториці, так і в більш змістовних кроках щодо поля бою і (ударів — ред.) вглиб Російської Федерації", — сказав Зеленський.

