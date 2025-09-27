Почему Трамп вдруг поверил в победу Украины: Зеленский раскрыл причину

На видение президента США Дональда Трампа повлияло, в частности "неуважение россиян". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я уверен, что это одна из причин изменения риторики: недоверие Путину, более глубокое понимание деталей на поле боя, вера в Украину и неуважение россиян ко всем, включая президента Соединенных Штатов Америки", – отметил президент.

Отметим, в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если РФ угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света.

"Не надо этого бояться. И не надо быть очень осторожными в риторике с "русскими", если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными — мне кажется, это ошибка. Как в риторике, так и в более содержательных шагах относительно поля боя и (ударов – ред.) вглубь Российской Федерации", — сказал Зеленский.

