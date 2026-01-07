Чому Росія зірвала обміни полоненими: Зеленський вперше розкрив подробиці

Обміни військовополоненими між Україною та Росією не відбуваються з жовтня минулого року через свідоме гальмування цього процесу з боку країни-агресорки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, Росія добре усвідомлює, наскільки питання повернення полонених є важливим і болючим для українського суспільства, тому використовує його як один із інструментів тиску на Київ. Зеленський наголосив, що паузи в обмінах не є випадковими, а мають чітко політичний характер.

"Україна знаходить свої дипломатичні важелі впливу на Росію, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас – це надзвичайно важливе й болюче питання, саме тому вона свідомо все це гальмує", – пояснив президент.

Він підкреслив, що Україна й надалі робитиме все можливе, аби розблокувати процес обмінів і повернути своїх громадян додому. Над цим напрямом, за словами Зеленського, постійно працювали Координаційний штаб, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент зауважив, що питання обмінів настільки важливе, що ним має безпосередньо опікуватися керівництво держави. Саме тому новий очільник Офісу президента також буде залучений до цього процесу разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим.

Зеленський додав, що тема повернення полонених залишається одним із ключових напрямів роботи української переговорної групи і перебуває серед пріоритетів у всіх контактах з міжнародними партнерами.

