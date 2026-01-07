Почему Россия сорвала обмены пленными: Зеленский впервые раскрыл подробности

Обмены военнопленными между Украиной и Россией не проходят с октября прошлого года из-за сознательного торможения этого процесса со стороны страны-агрессоры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Россия хорошо осознает, насколько вопрос возвращения пленных важен и болезнен для украинского общества, поэтому использует его как один из инструментов давления на Киев. Зеленский подчеркнул, что паузы в обменах не случайны, а носят четко политический характер.

"Украина находит свои дипломатические рычаги влияния на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас – это чрезвычайно важный и болезненный вопрос, поэтому она сознательно все это тормозит", – пояснил президент.

Он подчеркнул, что Украина и дальше будет делать все возможное, чтобы разблокировать процесс обменов и вернуть своих граждан домой. Над этим направлением, по словам Зеленского, постоянно трудились Координационный штаб, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Президент отметил, что вопрос обменов настолько важен, что его должно непосредственно заботиться руководство государства. Именно поэтому новый глава Офиса президента также будет вовлечен в этот процесс вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Зеленский добавил, что тема возвращения пленных остается одним из ключевых направлений работы украинской переговорной группы и среди приоритетов во всех контактах с международными партнерами.

