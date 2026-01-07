logo

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Почему Россия сорвала обмены пленными: Зеленский впервые раскрыл подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Россия сорвала обмены пленными: Зеленский впервые раскрыл подробности

Владимир Зеленский объяснил, почему с октября не произошло ни одного обмена пленными

7 января 2026, 15:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Обмены военнопленными между Украиной и Россией не проходят с октября прошлого года из-за сознательного торможения этого процесса со стороны страны-агрессоры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Почему Россия сорвала обмены пленными: Зеленский впервые раскрыл подробности

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Россия хорошо осознает, насколько вопрос возвращения пленных важен и болезнен для украинского общества, поэтому использует его как один из инструментов давления на Киев. Зеленский подчеркнул, что паузы в обменах не случайны, а носят четко политический характер.

"Украина находит свои дипломатические рычаги влияния на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас – это чрезвычайно важный и болезненный вопрос, поэтому она сознательно все это тормозит", – пояснил президент.

Он подчеркнул, что Украина и дальше будет делать все возможное, чтобы разблокировать процесс обменов и вернуть своих граждан домой. Над этим направлением, по словам Зеленского, постоянно трудились Координационный штаб, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Президент отметил, что вопрос обменов настолько важен, что его должно непосредственно заботиться руководство государства. Именно поэтому новый глава Офиса президента также будет вовлечен в этот процесс вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Зеленский добавил, что тема возвращения пленных остается одним из ключевых направлений работы украинской переговорной группы и среди приоритетов во всех контактах с международными партнерами.

Читайте на портале "Комментарии" — состоялся обмен пленными и гражданскими: кого сегодня удалось вернуть.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости