logo_ukra

BTC/USD

114123

ETH/USD

4120.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Чи наблизить зустріч Трампа та Сі мир в Україні: що каже Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи наблизить зустріч Трампа та Сі мир в Україні: що каже Зеленський

Президент України сподівається, що після зустрічі Трампа з Сі Китай купуватиме менше російської нафти

27 жовтня 2025, 14:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном цього тижня підштовхне Пекін до позиції про те, що потрібно купувати менше російської нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Axios заявив Зеленський.

Чи наблизить зустріч Трампа та Сі мир в Україні: що каже Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер висловив сподівання, що зустріч Трампа з Сі приведе до зобов'язання Китаю купувати менше російської нафти в рамках торговельної угоди зі США.

"Я вважаю, що розмова президента Трампа з президентом Сі дуже важлива. Я думаю, що найрішучішим кроком буде те, щоб Індія та Китай не купували енергоносії у Росії, насамперед, нафту", — сказав президент України.

Водночас слід сказати, що Пекін засудив рішення адміністрації США ввести нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу". У КНР заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві та не були схвалені Радою Безпеки ООН.

Китай заявив, що виступає проти недавніх санкцій, накладених США на дві найбільші російські нафтові компанії через війну Москви в Україні. Пекін, який є одним із основних торгових партнерів Росії, заявив, що займає нейтральну позицію щодо війни та утримався від засудження повномасштабного вторгнення Москви до України у 2022 році.

Читайте також на порталі "Коментарі" — всім уже очевидно, що продовжувати війну може лише країна, яка має сильну економіку і має союзники країни, які можуть підтримати економічно. Таким є союзником Кремля Пекін. Вплинути на позицію Китаю щодо співробітництва з Москвою можуть лише сильні світові економіки. Насамперед країни Великої сімки, які здатні запропонувати компенсацію економічних та політичних втрат. Таку думку сказав нардеп, політичний аналітик Микола Княжицький.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини