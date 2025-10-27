Чи наблизить зустріч Трампа та Сі мир в Україні: що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном цього тижня підштовхне Пекін до позиції про те, що потрібно купувати менше російської нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Axios заявив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер висловив сподівання, що зустріч Трампа з Сі приведе до зобов'язання Китаю купувати менше російської нафти в рамках торговельної угоди зі США.

"Я вважаю, що розмова президента Трампа з президентом Сі дуже важлива. Я думаю, що найрішучішим кроком буде те, щоб Індія та Китай не купували енергоносії у Росії, насамперед, нафту", — сказав президент України.

Водночас слід сказати, що Пекін засудив рішення адміністрації США ввести нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу". У КНР заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві та не були схвалені Радою Безпеки ООН.

Китай заявив, що виступає проти недавніх санкцій, накладених США на дві найбільші російські нафтові компанії через війну Москви в Україні. Пекін, який є одним із основних торгових партнерів Росії, заявив, що займає нейтральну позицію щодо війни та утримався від засудження повномасштабного вторгнення Москви до України у 2022 році.

