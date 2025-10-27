logo

Приблизит ли встреча Трампа и Си мир в Украине: что говорит Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Приблизит ли встреча Трампа и Си мир в Украине: что говорит Зеленский

Президент Украины надеется, что после встречи Трампа с Си Китай будет покупать меньше российской нефти

27 октября 2025, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином на этой неделе подтолкнет Пекин к позиции о том, что нужно покупать меньше российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Axios заявил Зеленский.

Приблизит ли встреча Трампа и Си мир в Украине: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер выразил надежду на то, что встреча Трампа с Си приведет к обязательству Китая покупать меньше российской нефти в рамках торгового соглашения с США.

"Я считаю, что разговор президента Трампа с президентом Си очень важен. Я думаю, что самым решительным шагом будет то, чтобы Индия и Китай не покупали энергоносители у России, прежде всего нефть", — сказал президент Украины.

Вместе с тем нужно сказать, что Пекин осудил решение администрации США ввести новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В КНР заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.

Китай заявил, что выступает против недавних санкций, наложенных США на две крупнейшие российские нефтяные компании из-за войны Москвы в Украине. Пекин, который является одним из основных торговых партнеров России, заявил, что занимает нейтральную позицию относительно войны и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — всем уже очевидно, что продолжать войну может только та страна, которая имеет сильную экономику и имеет союзники страны, которые могут поддержать экономически. Таким союзником Кремля Пекин. Повлиять на позицию Китая по сотрудничеству с Москвой могут только сильные мировые экономики. Прежде всего, страны Большой семерки, которые способны предложить компенсацию экономических и политических потерь. Такое мнение высказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.




