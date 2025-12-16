Чи готуватися українцям до референдуму з територіального питання: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не йдеться про референдум. Однак якщо буде припинення вогню, то українська влада готова до виборів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер заявив під час спілкування з українськими ЗМІ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський зазначив, що в жодному разі поки що не варто говорити про референдум.

Втім, президент заявив, що готовий до виборів. Він нагадав, що цю тему раніше ініціювали США. Проте, головною умовою проведення виборів в Україні є припинення вогню.

"Я сьогодні ще раз наголосив нашим партнерам. Я готовий до виборів. І для того, щоб народ України був готовий для цього, потрібна співпраця законодавців, але перш за все найголовніше — це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна інфраструктура безпеки", – зазначив глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп назвав переговори щодо завершення війни в Україні з європейськими лідерами "хорошими".

На брифінгу в Білому домі американський лідер висловив сподівання, що світ став ближчим.

"У нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами з приводу війни в Україні. Я думаю, що ми зараз ближче до світу, ніж будь-коли були", — сказав Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів.