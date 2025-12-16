Готовится ли украинцам к референдуму по территориальному вопросу: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что сейчас речь не идет о референдуме. Однако, если будет прекращение огня, то украинская власть готова к выборам. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил во время общения с украинскими СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что в любом случае пока что не стоит говорить о референдуме.

Впрочем, президент заявил, что готов к выборам. Он напомнил, что эту тему ранее инициировали США. Однако главным условием проведения выборов в Украине является прекращение огня.

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам. Я готов к выборам. И для того, чтобы народ Украины был готов для этого нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего самое главное — это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом. Для этого нужна инфраструктура безопасности", – отметил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал переговоры по завершению войны в Украине с европейскими лидерами "хорошими".

На брифинге в Белом доме американский лидер выразил надежду, что мир стал ближе.

"У нас был очень хороший разговор с европейскими лидерами по поводу войны в Украине. Я думаю, что мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо были”, — сказал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.