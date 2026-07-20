Чи буде зміна головкома ЗСУ сьогодні: у Зеленського дали чітку відповідь

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Slava Kot
В Офісі президента спростували інформацію про те, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача можуть ухвалити рішення щодо призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що повідомлення про можливі кадрові рішення не відповідають порядку денному засідання.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел
Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами заявив, що Ставка не є майданчиком для призначення чи звільнення вищого військового керівництва. Натомість її основна мета у розгляді оперативної ситуації на фронті, забезпечення підрозділів та організаційних питань, які надходять від командирів корпусів.
У відповідь на запитання журналістів, чи варто очікувати кадрових змін у військовому керівництві вже сьогодні, Литвин відповів коротко: "Я би сьогодні не чекав".
Заява пролунала на тлі численних повідомлень у медіа про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Напередодні президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із командувачами Сил оборони, зокрема з командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Ці консультації стали підставою для припущень про можливу відставку Сирського, однак в Офісі президента закликають не робити передчасних висновків.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що журналісти вказали на можливе звільнення Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ після Ставки з президентом. Згодом Генштаб ЗСУ відреагував на інформацію щодо відставки Сирського.
Також "Коментарі" писали, що протестувальники висунули ультиматум Зеленському через Сирського та Федорова.