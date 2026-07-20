Чи буде зміна головкома ЗСУ сьогодні: у Зеленського дали чітку відповідь

В Офісі президента спростували інформацію про те, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача можуть ухвалити рішення щодо призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що повідомлення про можливі кадрові рішення не відповідають порядку денному засідання.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами заявив, що Ставка не є майданчиком для призначення чи звільнення вищого військового керівництва. Натомість її основна мета у розгляді оперативної ситуації на фронті, забезпечення підрозділів та організаційних питань, які надходять від командирів корпусів.

"Пішли повідомлення, що начебто на Ставці сьогодні буде обговорюватися питання про нового головнокомандувача. Це некоректно. Ставка взагалі не для того, а для того, щоб обговорити запити від командирів корпусів щодо постачання та деяких організаційних рішень меншого порядку", — пояснив радник президента.

У відповідь на запитання журналістів, чи варто очікувати кадрових змін у військовому керівництві вже сьогодні, Литвин відповів коротко: "Я би сьогодні не чекав".

Заява пролунала на тлі численних повідомлень у медіа про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Напередодні президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із командувачами Сил оборони, зокрема з командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Ці консультації стали підставою для припущень про можливу відставку Сирського, однак в Офісі президента закликають не робити передчасних висновків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що журналісти вказали на можливе звільнення Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ після Ставки з президентом. Згодом Генштаб ЗСУ відреагував на інформацію щодо відставки Сирського.

Також "Коментарі" писали, що протестувальники висунули ультиматум Зеленському через Сирського та Федорова.