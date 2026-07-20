Будет ли смена главкома ВСУ сегодня: у Зеленского дали четкий ответ

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Slava Kot
В Офисе президента опровергли информацию о том, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего могут принять решение о назначении нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что сообщения о возможных кадровых решениях не соответствуют повестке заседания.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников
Дмитрий Литвин во время общения с журналистами заявил, что Ставка не является площадкой для назначения или увольнения высшего военного руководства. Ее основная цель в рассмотрении оперативной ситуации на фронте, обеспечении подразделений и организационных вопросов, поступающих от командиров корпусов.
В ответ на вопрос журналистов, стоит ли ожидать кадровых изменений в военном руководстве уже сегодня, Литвин ответил коротко: "Я бы сегодня не ожидал".
Заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Накануне президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с командующими Сил обороны, в том числе с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовым войском Олегом Апостолом. Эти консультации послужили основанием для предположений о возможной отставке Сырского, однако в Офисе президента призывают не делать преждевременных выводов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты указали на возможное увольнение Сырского с должности главнокомандующего ВСУ после Ставки с президентом. Впоследствии Генштаб ВСУ отреагировал на информацию об отставке Сырского.
Также "Комментарии" писали, что протестующие выдвинули ультиматум Зеленскому из-за Сырского и Федорова.