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Будет ли смена главкома ВСУ сегодня: у Зеленского дали четкий ответ

Советник президента Дмитрий Литвин опроверг информацию о возможном назначении нового главнокомандующего ВСУ на заседании Ставки.

20 июля 2026, 16:45
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Slava Kot

В Офисе президента опровергли информацию о том, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего могут принять решение о назначении нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что сообщения о возможных кадровых решениях не соответствуют повестке заседания.

Будет ли смена главкома ВСУ сегодня: у Зеленского дали четкий ответ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Дмитрий Литвин во время общения с журналистами заявил, что Ставка не является площадкой для назначения или увольнения высшего военного руководства. Ее основная цель в рассмотрении оперативной ситуации на фронте, обеспечении подразделений и организационных вопросов, поступающих от командиров корпусов.

"Пошли сообщения, что вроде бы на Ставке сегодня будет обсуждаться вопрос о новом главнокомандующем. Это некорректно. Ставка вообще не для того, а для того, чтобы обсудить запросы от командиров корпусов по поставкам и некоторым организационным решениям меньшего порядка", — пояснил советник президента.

В ответ на вопрос журналистов, стоит ли ожидать кадровых изменений в военном руководстве уже сегодня, Литвин ответил коротко: "Я бы сегодня не ожидал".

Заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Накануне президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с командующими Сил обороны, в том числе с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовым войском Олегом Апостолом. Эти консультации послужили основанием для предположений о возможной отставке Сырского, однако в Офисе президента призывают не делать преждевременных выводов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты указали на возможное увольнение Сырского с должности главнокомандующего ВСУ после Ставки с президентом. Впоследствии Генштаб ВСУ отреагировал на информацию об отставке Сырского.

Также "Комментарии" писали, что протестующие выдвинули ультиматум Зеленскому из-за Сырского и Федорова.



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