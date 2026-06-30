Червень та липень усі перевернуть: Зеленський зробив жорстку заяву після нових ударів РФ

Російські атаки по українських містах не залишаться без відповіді. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжить завдавати ударів об'єктам на території Росії, щоб послабити її можливості вести війну та затягувати агресію. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, коментуючи чергові удари по Запоріжжю, Дніпру, Херсону, Харкову, а також Донецькій та Сумській областях.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, у Запоріжжі російські військові цілеспрямовано атакували громадянську інфраструктуру та транспорт за допомогою FPV-дронів та інших безпілотників. Окремо президент назвав "жорстоким та абсолютно безглуздим" удар по цивільному підприємству у Дніпрі.

Глава держави наголосив, що Україна відповідатиме на кожну подібну атаку, проте головною метою залишається не помста, а підрив військового та економічного потенціалу Росії.

Зеленський зазначив, що вже зараз наслідки українських далекобійних операцій відчуваються усередині РФ. Зокрема, він згадав перебої з постачанням бензину, назвавши їх одним із результатів ударів по російській інфраструктурі.

"Ми повертаємо реальність війни до Росії та максимально ускладнюємо продовження окупації нашої землі", — наголосив президент.

Він також подякував українським захисникам, які утримують позиції на найскладніших напрямках, насамперед у Донецькій області. Зеленський нагадав, що Москва вже у п'ятнадцять разів переносила терміни повного захоплення регіону, незважаючи на численні заяви російського керівництва.

Крім того, президент повідомив, що найближчі тижні буде насичено міжнародними переговорами. За його словами, червень та липень мають принести Україні нові рішення партнерів у сфері безпеки та посилення оборонної підтримки, що стане важливим кроком для зміцнення позицій країни.

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