Июнь и июль все перевернут: Зеленский сделал жесткое заявление после новых ударов РФ

Российские атаки по украинским городам не останутся без ответа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наносить удары по объектам на территории России, чтобы ослабить ее возможности вести войну и затягивать агрессию. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, комментируя очередные удары по Запорожью, Днепру, Херсону, Харькову, а также Донецкой и Сумской областям.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, в Запорожье российские военные целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру и транспорт с помощью FPV-дронов и других беспилотников. Отдельно президент назвал "жестоким и абсолютно бессмысленным" удар по гражданскому предприятию в Днепре.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет отвечать на каждую подобную атаку, однако главной целью остается не месть, а подрыв военного и экономического потенциала России.

Зеленский отметил, что уже сейчас последствия украинских дальнобойных операций ощущаются внутри РФ. В частности, он упомянул перебои с поставками бензина, назвав их одним из результатов ударов по российской инфраструктуре.

"Мы возвращаем реальность войны в Россию и максимально усложняем продолжение оккупации нашей земли", — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил украинских защитников, которые удерживают позиции на самых сложных направлениях, прежде всего в Донецкой области. Зеленский напомнил, что Москва уже пятнадцать раз переносила сроки полного захвата региона, несмотря на многочисленные заявления российского руководства.

Кроме того, президент сообщил, что ближайшие недели будут насыщены международными переговорами. По его словам, июнь и июль должны принести Украине новые решения партнеров в сфере безопасности и усиления оборонной поддержки, что станет важным шагом для укрепления позиций страны.

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