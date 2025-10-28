Через місяць все стане зрозумілим: Зеленський зробив інтригуючу заяву про санкції проти РФ

Нові санкції, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти російських енергетичних гігантів, покажуть свій результат уже за місяць. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час зустрічі з представниками медіа зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що рішення президента США ввести обмеження проти "Роснафти", "Лукойлу" та їхніх дочірніх підприємств є потужним і дієвим кроком.

"Ми вдячні за ці санкції президенту США. Те, що зробив Трамп, — це справді удар по росіянам", — наголосив глава держави.

Український лідер додав, що різка реакція російських представників, зокрема посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який заявив про нібито безрезультатність санкцій, лише свідчить про їхню дієвість. Зеленський також зазначив, що ці заходи можуть скоротити доходи Росії щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць.

"Це ті дані, які я отримав від партнерів. І що найважливіше – це рішення Америки десь на 56-57% матиме вплив на нафтовий експорт росіян. Думаю, через місяць ми матимемо чітке розуміння, коли всі дані будуть перевірені та підтверджені розвідкою", — сказав президент.

Окрему увагу президент звернув на необхідність контролю за дотриманням санкцій, щоб уникнути їхнього обходу, зокрема через тіньовий флот. Зеленський навів приклад Франції, де почали зупиняти нафтові танкери для перевірки документів та санкціонування екіпажів.

"Санкції мають діяти так, щоб фізично зупиняти всі ці нафтові перевезення. Потрібно санкціонувати капітанів, екіпажі та перевіряти маршрути суден. Тоді це працюватиме", — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна і надалі співпрацюватиме з міжнародними партнерами, щоб забезпечити реальне виконання санкційних рішень та зменшити фінансові можливості Росії для ведення війни.

