Часу залишилося трохи більше місяця: Зеленський заінтригував заявою

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність максимально посилити оборонний потенціал країни вже до серпня, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій в осінній період. Таку заяву глава держави зробив після спеціального засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, нарада стала підсумком серії зустрічей із командирами корпусів, які виконують ключові завдання на фронті. Військове керівництво представило актуальну оцінку ситуації та пропозиції щодо подальшого посилення української армії.

"Україна має увійти в серпень максимально посиленою та підготуватися до різних варіантів поведінки Росії восени", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що на підставі отриманої інформації продовжується коригування оборонної стратегії держави. Особлива увага приділяється визначенню пріоритетів у виробництві озброєнь, забезпеченні підрозділів необхідною технікою та прискоренні постачання на фронт.

Також було обговорено питання розподілу ресурсів, підвищення ефективності оборонно-промислового комплексу та зміцнення можливостей українських сил для реагування на потенційну ескалацію.

Заява прозвучала на тлі бойових дій, що тривають, і регулярних російських атак по території України. Київ продовжує підготовку до різних сценаріїв розвитку ситуації, розраховуючи одночасно збільшення власного виробництва зброї та подальшу підтримку міжнародних партнерів.

Влада підкреслює, що посилення армії та своєчасне забезпечення військ необхідними засобами залишаються головним пріоритетом держави в найближчі місяці.

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