Времени осталось чуть больше месяца: Зеленский заинтриговал заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости максимально усилить оборонный потенциал страны уже к августу, чтобы быть готовой к любому развитию событий в осенний период. Такое заявление глава государства сделал после специального заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, совещание стало итогом серии встреч с командирами корпусов, выполняющих ключевые задачи на фронте. Военное руководство представило актуальную оценку ситуации и предложения по дальнейшему усилению украинской армии.

"Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к различным вариантам поведения России осенью", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что на основании полученной информации продолжается корректировка оборонной стратегии государства. Особое внимание уделяется определению приоритетов в производстве вооружений, обеспечении подразделений необходимой техникой и ускорении поставок на фронт.

Также обсуждались вопросы распределения ресурсов, повышения эффективности оборонно-промышленного комплекса и укрепления возможностей украинских сил для реагирования на потенциальную эскалацию.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и регулярных российских атак по территории Украины. Киев продолжает подготовку к различным сценариям развития ситуации, рассчитывая одновременно на увеличение собственного производства оружия и дальнейшую поддержку международных партнеров.

Власти подчеркивают, что усиление армии и своевременное обеспечение войск необходимыми средствами остаются главным приоритетом государства в ближайшие месяцы.

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