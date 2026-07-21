logo

BTC/USD

66278

ETH/USD

1933.78

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Времени осталось чуть больше месяца: Зеленский заинтриговал заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Времени осталось чуть больше месяца: Зеленский заинтриговал заявлением

После совещания с военными президент поручил усилить армию и пересмотреть оборонную стратегию перед возможными действиями России

21 июля 2026, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости максимально усилить оборонный потенциал страны уже к августу, чтобы быть готовой к любому развитию событий в осенний период. Такое заявление глава государства сделал после специального заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Времени осталось чуть больше месяца: Зеленский заинтриговал заявлением

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, совещание стало итогом серии встреч с командирами корпусов, выполняющих ключевые задачи на фронте. Военное руководство представило актуальную оценку ситуации и предложения по дальнейшему усилению украинской армии.

"Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к различным вариантам поведения России осенью", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что на основании полученной информации продолжается корректировка оборонной стратегии государства. Особое внимание уделяется определению приоритетов в производстве вооружений, обеспечении подразделений необходимой техникой и ускорении поставок на фронт.

Также обсуждались вопросы распределения ресурсов, повышения эффективности оборонно-промышленного комплекса и укрепления возможностей украинских сил для реагирования на потенциальную эскалацию.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и регулярных российских атак по территории Украины. Киев продолжает подготовку к различным сценариям развития ситуации, рассчитывая одновременно на увеличение собственного производства оружия и дальнейшую поддержку международных партнеров.

Власти подчеркивают, что усиление армии и своевременное обеспечение войск необходимыми средствами остаются главным приоритетом государства в ближайшие месяцы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Сырскому ищут замену: на Западе раскрыли, кого Зеленский может поставить во главе ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20075
Теги:

Новости

Все новости