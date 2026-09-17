Это удар по Зеленскому: какие проблемы готовят президенту

Скандалы вокруг бывшей спикеры Юлии Мендель и экс-генпрокурора Руслана Кравченко разворачиваются по разным сценариям, но оба затрагивают команду Владимира Зеленского. Мендель после публичной критики президента попала под санкции СНБО, а Кравченко подал в отставку на фоне расследования, в котором фигурировал его подчиненный. Что это может означать для президента, портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini видит в этих историях прежде всего проблему управляемости государственных институтов и доверия партнеров. В случае Кравченко чат-бот обращает внимание на конфликт между правоохранительными структурами. После расследования в отношении его подчиненного Кравченко ушел с должности, а обвинял руководителя НАБУ в неправомерных действиях. НАБУ и САП эти обвинения отвергли.

По мнению Gemini, такая ситуация создает для Зеленского дополнительный риск: партнеры могут задавать больше вопросов о работе антикоррупционной системы.

Другая плоскость – Мендель. Бывшая спикера президента стала публичным критиком его команды. 13 сентября Зеленский ввел против нее санкции, объяснив их распространением дезинформации и пропаганды.

Gemini считает, что вместе эти истории могут производить впечатление кадровой и институциональной нестабильности.

Чат-бот Grok рассматривает скандалы как удар одновременно по внутреннему и внешнему контуру власти.

В случае Мендель, по мнению чат-бота, проблема заключается в том, что критика Зеленского происходит от человека, который раньше был его спикером. Теперь ее заявления могут использовать оппоненты украинской власти за границей.

В то же время, санкции против Мендель стали отдельной информационной историей. Сама она назвала их антиконституционными и заявила, что не изменит свою позицию.

Кравченко для Grok – гораздо более серьезный случай. Генпрокурор, которого сначала ставили "своим", вдруг оказывается в центре коррупционного скандала, убегает и начинает намекать на давление сверху. Это уже не просто "кадровая ошибка". Это удар по вертикали: "свои" могут выстрелить в спину, а система выглядит хрупкой.

По убеждению чат-бота проблема не в самих скандалах, а в общей негативной картине, которая создается вокруг президента.

Чат-бот DeepSeek также видит общую проблему – удар по доверию к президентской команде, но оценивает последствия более жестко.

Мендель, по мнению чат-бота, создает репутационный риск. Она являлась частью команды Зеленского, а теперь выступает с резкой критикой президента. Санкции только сделали эту историю еще более заметной.

Кравченко DeepSeek считает гораздо более опасным для государственной системы. Речь идет о руководителе Генпрокуратуры, который покинул пост на фоне расследования в отношении одного из его подчиненных. При этом важно: у Кравченко нет статуса подозреваемого по этому делу.

Чат-бот предполагает, что совокупность таких историй может сформировать для оппонентов власти простой нарратив: президентская вертикаль сталкивается с проблемами даже внутри собственной команды.

Все три чат-бота сходятся на том, что главный риск для Зеленского – не отдельно Мендель или Кравченко, а наложение двух разных скандалов. Один касается публичной критики президента бывшей соратницей, второй – конфликта внутри правоохранительной системы.

Пока это прогнозы чат-ботов, а не установленные последствия. Факт остается другим: обе истории уже вышли за рамки обычных кадровых конфликтов и стали публичным вызовом для власти.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему на самом деле Зеленский готовит украинцев заявлениями о войне.



