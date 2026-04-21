Це найшвидший формат, як припинити вбивства: Зеленський терміново звернувся до США

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Дональда Трампа мають бути особисто зацікавлені у візиті до Києва, щоби отримати об'єктивне уявлення про війну. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ведучій "Факти тижня" Оксані Соколовій.

Український лідер зазначив, що візит переговорників Дональда Трампа до України дозволить сформувати точніше розуміння ситуації на фронті та в країні загалом.

"Не можна ухвалювати рішення на відстані, не розуміючи реальності", – додав президент.

Зеленський також заявив, що одним із найшвидших варіантів припинення бойових дій може бути їхня зупинка по поточній лінії фронту з подальшим переходом до дипломатичного процесу. При цьому він наголосив, що реалізація такого сценарію можлива лише за згодою всіх сторін.

"Це найшвидший формат, як припинити, як кажуть американці, вбивства. І потрібно, щоб у цей формат грали всі серйозні люди. Не грали свою гру, вибачте, а було однакове розуміння", – сказав президент.

Зазначимо, під час цього інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що можливий вихід українських військ з Донбасу не розглядається як варіант, оскільки це означає стратегічний програш для країни.

За його словами, окремі представники США пропонували сценарій із відходом українських сил та побудовою нових ліній оборони. Втім, президент наголосив, що не бачить доцільності у цьому кроці.

Зеленський наголосив, що оборона в умовах урбанізованої місцевості значно ефективніша. Саме тому зміст позицій у містах та населених пунктах має важливе військове значення.



