Это самый быстрый формат, как прекратить убийства: Зеленский срочно обратился к США

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Дональда Трампа должны быть лично заинтересованы в визите в Киев, чтобы получить объективное представление о войне. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ведущей "Факты недели" Оксане Соколовой.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что визит переговорщиков Дональда Трампа в Украину позволит сформировать более точное понимание ситуации на фронте и в стране в целом.

"Нельзя принимать решения на расстоянии, не понимая реальности", – добавил президент.

Зеленский также заявил, что одним из самых быстрых вариантов прекращения боевых действий может быть их остановка по текущей линии фронта с последующим переходом к дипломатическому процессу. При этом он подчеркнул, что реализация такого сценария возможна только при согласии всех сторон.

"Это самый быстрый формат, как прекратить, как говорят американцы, убийства. И нужно, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру, извините, а было одинаковое понимание", – высказался президент.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что возможный выход украинских войск из Донбасса не рассматривается как вариант, поскольку это означает стратегический проигрыш для страны.

По его словам, отдельные представители США предлагали сценарий с уходом украинских сил и построением новых линий обороны. Впрочем, президент подчеркнул, что не видит целесообразности в этом шаге.

Зеленский подчеркнул, что оборона в условиях урбанизированной местности значительно эффективнее. Именно поэтому содержание позиций в городах и населённых пунктах имеет важное военное значение.



