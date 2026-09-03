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"Це дуже важливо": Зеленський анонсував зустріч, яка може наблизити кінець війни

Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з представниками Дональда Трампа у Києві найближчими днями.

3 вересня 2026, 21:50
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує на приїзд представників президента США Дональда Трампа найближчими днями. За його словами, сторони вже мають попередні дати зустрічей, а американська сторона підтвердила готовність до контактів.

"Це дуже важливо": Зеленський анонсував зустріч, яка може наблизити кінець війни

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський увечері 3 вересня після наради з українською командою, яка веде переговори та підтримує постійний зв’язок із представниками адміністрації Трампа, анонсував зустріч з представниками американського президента.

"Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати", — сказав президент та додав, що Україна розраховує прийняти американських представників у Києві.

Зеленський зазначив, що паралельно передбачені зустрічі американської сторони в Москві та Києві. Він наголосив, що активна участь США залишається важливою для дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни.

"Важливо, щоб Америка була і надалі активною", — заявив президент, підкресливши готовність України до предметної роботи з американською делегацією.

Очікуваний візит став продовженням контактів між Києвом і Вашингтоном. Ще 31 серпня Зеленський повідомляв, що спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер готуються відвідати Україну. Крім того, 25 серпня стало відомо про візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. Трамп тоді заявив, що з цієї поїздки "можливо, щось вийде".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив заяву про мирні переговори з Україною.

Також "Коментарі" писали, що Трамп оголосив ультиматум Путіну для зустрічі.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20699
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