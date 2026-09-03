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"Это очень важно": Зеленский анонсировал встречу, которая может приблизить конец войны

Зеленский заявил о подготовке ко встрече с представителями Дональда Трампа в Киеве в ближайшие дни.

3 сентября 2026, 21:50
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает приезда представителей президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, стороны уже имеют предварительные даты встреч, а американская сторона подтвердила готовность к контактам.

"Это очень важно": Зеленский анонсировал встречу, которая может приблизить конец войны

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский вечером 3 сентября после совещания с украинской командой, которая ведет переговоры и поддерживает постоянную связь с представителями администрации Трампа, анонсировал встречу с представителями американского президента.

"Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации и сейчас готовимся к встречам. Есть предыдущие даты", — сказал президент и добавил, что Украина рассчитывает принять американских представителей в Киеве.

Зеленский отметил, что параллельно предусмотрены встречи американской стороны в Москве и Киеве. Он подчеркнул, что активное участие США остается важным для дипломатических усилий, направленных на завершение войны.

"Важно, чтобы Америка была и дальше активной", — заявил президент, подчеркнув готовность Украины к предметной работе с американской делегацией.

Ожидаемый визит стал продолжением контактов между Киевом и Вашингтоном. Еще 31 августа Зеленский сообщал, что специальный представитель Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовятся посетить Украину. Кроме того, 25 августа стало известно о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Трамп тогда заявил, что из этой поездки "возможно, что-нибудь получится".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объявил ультиматум Путину для встречи.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20699
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