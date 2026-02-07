Це буде вперше: Зеленський повідомив, де США запропонували провести переговори з РФ

Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території. Як інформує портал "Коментарі", про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з представниками мас-медіа.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Президент розповів, що місцем проведення переговорів може стати Маямі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – сказав глава держави.

Також він повідомив, що говорив телефоном з українською делегацією після усіх зустрічей.

На 7 лютого заплановані персональні доповіді переговірної команди після її повернення з ОАЕ в Україну.

У ході цього ж спілкування Володимир Зеленський наголосив, що підписання гарантій безпеки має стати першим і принциповим кроком на шляху до завершення війни. За його словами, саме безпекові домовленості є фундаментом довіри між Україною та міжнародними партнерами й основою для подальших політичних рішень.

Глава держави підкреслив, що Київ зацікавлений спочатку закріпити реальні гарантії безпеки, а вже після цього переходити до підписання інших документів. Це, за його словами, питання не лише справедливості, а й стратегічної надійності партнерських відносин.

Водночас Зеленський визнав, що Росія, ймовірно, не зацікавлена в укладанні Україною окремих безпекових угод зі Сполученими Штатами Америки. Однак позиція Кремля не матиме жодного впливу на рішення Києва.

