Це буде вперше: Зеленський повідомив, де США запропонували провести переговори з РФ
Це буде вперше: Зеленський повідомив, де США запропонували провести переговори з РФ

Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки

7 лютого 2026, 15:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території. Як інформує портал "Коментарі", про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з представниками мас-медіа.

Це буде вперше: Зеленський повідомив, де США запропонували провести переговори з РФ

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Президент розповів, що місцем проведення переговорів може стати Маямі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – сказав глава держави.

Також він повідомив, що говорив телефоном з українською делегацією після усіх зустрічей.

На 7 лютого заплановані персональні доповіді переговірної команди після її повернення з ОАЕ в Україну.

У ході цього ж спілкування Володимир Зеленський наголосив, що підписання гарантій безпеки має стати першим і принциповим кроком на шляху до завершення війни. За його словами, саме безпекові домовленості є фундаментом довіри між Україною та міжнародними партнерами й основою для подальших політичних рішень.

Глава держави підкреслив, що Київ зацікавлений спочатку закріпити реальні гарантії безпеки, а вже після цього переходити до підписання інших документів. Це, за його словами, питання не лише справедливості, а й стратегічної надійності партнерських відносин. 

Водночас Зеленський визнав, що Росія, ймовірно, не зацікавлена в укладанні Україною окремих безпекових угод зі Сполученими Штатами Америки. Однак позиція Кремля не матиме жодного впливу на рішення Києва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Зеленський зауважив, що Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку.




