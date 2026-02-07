Це буде вперше: Зеленський повідомив, де США запропонували провести переговори з РФ

Рубрики
Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території. Як інформує портал "Коментарі", про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з представниками мас-медіа.
Президент розповів, що місцем проведення переговорів може стати Маямі.
Також він повідомив, що говорив телефоном з українською делегацією після усіх зустрічей.
На 7 лютого заплановані персональні доповіді переговірної команди після її повернення з ОАЕ в Україну.
У ході цього ж спілкування Володимир Зеленський наголосив, що підписання гарантій безпеки має стати першим і принциповим кроком на шляху до завершення війни. За його словами, саме безпекові домовленості є фундаментом довіри між Україною та міжнародними партнерами й основою для подальших політичних рішень.
Глава держави підкреслив, що Київ зацікавлений спочатку закріпити реальні гарантії безпеки, а вже після цього переходити до підписання інших документів. Це, за його словами, питання не лише справедливості, а й стратегічної надійності партнерських відносин.
Водночас Зеленський визнав, що Росія, ймовірно, не зацікавлена в укладанні Україною окремих безпекових угод зі Сполученими Штатами Америки. Однак позиція Кремля не матиме жодного впливу на рішення Києва.
