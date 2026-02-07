Это будет впервые: Зеленский сообщил, где США предложили провести переговоры с РФ

Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с представителями масс-медиа.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Президент рассказал, что местом проведения переговоров может стать Майами.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украине и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сказал глава государства.

Также он сообщил, что говорил по телефону с украинской делегацией после всех встреч.

7 февраля запланированы персональные доклады переговорной команды после ее возвращения из ОАЭ в Украину.

В ходе этого же общения Владимир Зеленский подчеркнул, что подписание гарантий безопасности должно стать первым и принципиальным шагом на пути к завершению войны. По его словам, именно договоры безопасности являются фундаментом доверия между Украиной и международными партнерами и основой для дальнейших политических решений.

Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован сначала закрепить реальные гарантии безопасности, а уже после этого переходить к подписанию других документов. Это, по его словам, вопрос не только справедливости, но и стратегической надежности партнерских отношений.

В то же время Зеленский признал, что Россия, вероятно, не заинтересована в заключении Украиной отдельных договоров безопасности с Соединенными Штатами Америки. Однако позиция Кремля не повлияет на решение Киева.

