Это будет впервые: Зеленский сообщил, где США предложили провести переговоры с РФ

Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украине и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки

7 февраля 2026, 15:15
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с представителями масс-медиа.

Это будет впервые: Зеленский сообщил, где США предложили провести переговоры с РФ

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Президент рассказал, что местом проведения переговоров может стать Майами.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украине и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сказал глава государства.

Также он сообщил, что говорил по телефону с украинской делегацией после всех встреч.

7 февраля запланированы персональные доклады переговорной команды после ее возвращения из ОАЭ в Украину.

В ходе этого же общения Владимир Зеленский подчеркнул, что подписание гарантий безопасности должно стать первым и принципиальным шагом на пути к завершению войны. По его словам, именно договоры безопасности являются фундаментом доверия между Украиной и международными партнерами и основой для дальнейших политических решений.

Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован сначала закрепить реальные гарантии безопасности, а уже после этого переходить к подписанию других документов. Это, по его словам, вопрос не только справедливости, но и стратегической надежности партнерских отношений.

В то же время Зеленский признал, что Россия, вероятно, не заинтересована в заключении Украиной отдельных договоров безопасности с Соединенными Штатами Америки. Однако позиция Кремля не повлияет на решение Киева.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский отметил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.




