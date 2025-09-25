Були союзниками РФ: із якою країною Україна відновила дипломатичні відносини

24 вересня Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Ахмед Хусейн аш-Шараа. Фото: Офіс президента

"Задоволені цим важливим кроком і готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", — повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що обговорив із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час переговорів перспективні галузі для розвитку співробітництва, загрози безпеці для обох країн та важливість протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", — наголосив Зеленський.

Візит президента Сирії до України відбувся 2-3 грудня 2010 року. Тодішнього президента Сирійської Арабської Республіки Башара Асада приймали на той час президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров та голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Україна опинилася серед країн, які одні з перших здійснили візит високого рівня до Сирії після повалення режиму Башара Асада. 30 грудня 2024 року до Дамаску вирушила делегація на чолі з главою МЗС Андрієм Сибігом.

Відносини України та Сирії були заморожені у 2014 році, коли РФ здійснила агресію проти України в Криму та на Донбасі. У тому ж році представники Сирії проголосували проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України, аніж закріпили свій статус як російських союзників.

У 2016 році посольство України в Сирії було евакуйовано до Лівану через ситуацію з безпекою. Проте посольство Сирії в Україні працювало до 2018 року.

