Были союзниками РФ: с какой страной Украина возобновила дипломатические отношения

24 сентября Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Ахмед Хусейн аш-Шара. Фото: Офис президента

"Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что обсудил с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", — подчеркнул Зеленский.

Стоит напомнить, визит президента Сирии в Украину состоялся 2-3 декабря 2010 года. Тогдашнего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада принимали в то время президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Украина оказалась в числе стран, которые одни из первых осуществили визит высокого уровня в Сирию после свержения режима Башара Асада. 30 декабря 2024 года в Дамаск отправилась делегация во главе с главой МИД Андреем Сибигой.

Отношения Украины и Сирии были заморожены в 2014 году, когда РФ осуществила агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе. В том же году представители Сирии проголосовали против резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины, чем закрепили свой статус как российских союзников.

В 2016 году посольство Украины в Сирии было эвакуировано в Ливан из-за ситуации с безопасностью. Однако посольство Сирии в Украине работало до 2018 г.

