Буде велика війна в Європі: Зеленський зробив насторожуючу заяву

Путинський режим готується до великої війни на Європейському континенті, щоб бути здатними розпочати бойові дії у 2029 чи 2030 році. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава української держави закликав ще більше посилити тиск на Росію.
За його словами, варто визнати, що РФ хоче великої війни, щоби бути здатними в 2029, або 2030 році розпочати бойові дії на Європейському континенті.
Він визнав, що Україна зіткнулася з "дуже складною" ситуацією у Покровську. Росія домагається перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна має вийти зі всієї східної Донеччини, щоби закінчити війну – вважає Зеленський.