Буде велика війна в Європі: Зеленський зробив насторожуючу заяву

Путинський режим готується до великої війни на Європейському континенті, щоб бути здатними розпочати бойові дії у 2029 чи 2030 році. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави закликав ще більше посилити тиск на Росію.

"З огляду на ситуацію на полі бою ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Коли ми дивимося на військову промисловість РФ, бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", – заявив Зеленський.

За його словами, варто визнати, що РФ хоче великої війни, щоби бути здатними в 2029, або 2030 році розпочати бойові дії на Європейському континенті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg, в якому прокоментував стан справ у Покровському напрямку. Президент зазначив, що рішення про виведення військ із Покровська чи інших населених пунктів мають приймати військові командири на місцях.

"Ніхто не змушує їх померти заради руїн. Я підтримаю наших солдатів, особливо командирів, які там знаходяться, в тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливішим для нас наші солдати", – сказав президент України.

Він визнав, що Україна зіткнулася з "дуже складною" ситуацією у Покровську. Росія домагається перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна має вийти зі всієї східної Донеччини, щоби закінчити війну – вважає Зеленський.



