Путинский режим готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть способными начать боевые действия в 2029 или 2030 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства призвал еще больше усилить давление на Россию.

"Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Когда мы смотрим на военную промышленность РФ, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", — заявил Зеленский.

По его словам, стоит признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029, или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью изданию Bloomberg, в котором прокомментировал положение дел в Покровском направлении. Президент отметил, что решение о выводе войск из Покровска или других населённых пунктов должны принимать военные командиры на местах.

"Никто не заставляет их умереть ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно находящихся там командиров в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас – важнейшим для нас наши солдаты", – сказал президент Украины.

Он признал, что Украина столкнулась с "очень сложной" ситуацией в Покровске. Россия добивается победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всей восточной Донетчины, чтобы закончить войну – считает Зеленский.



