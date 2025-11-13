Будет большая война в Европе: Зеленский сделал настораживающее заявление

Рубрики
Путинский режим готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть способными начать боевые действия в 2029 или 2030 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства призвал еще больше усилить давление на Россию.
По его словам, стоит признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029, или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.
Он признал, что Украина столкнулась с "очень сложной" ситуацией в Покровске. Россия добивается победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всей восточной Донетчины, чтобы закончить войну – считает Зеленский.