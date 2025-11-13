logo

BTC/USD

103648

ETH/USD

3527.5

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Будет большая война в Европе: Зеленский сделал настораживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет большая война в Европе: Зеленский сделал настораживающее заявление

Владимир Зеленский считает, что Россия продолжает подготовку к большой войне в Европе

13 ноября 2025, 11:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть способными начать боевые действия в 2029 или 2030 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Будет большая война в Европе: Зеленский сделал настораживающее заявление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства призвал еще больше усилить давление на Россию. 

"Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Когда мы смотрим на военную промышленность РФ, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", — заявил Зеленский.

По его словам, стоит признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029, или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью изданию Bloomberg, в котором прокомментировал положение дел в Покровском направлении. Президент отметил, что решение о выводе войск из Покровска или других населённых пунктов должны принимать военные командиры на местах.

"Никто не заставляет их умереть ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно находящихся там командиров в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас – важнейшим для нас наши солдаты", – сказал президент Украины.

Он признал, что Украина столкнулась с "очень сложной" ситуацией в Покровске. Россия добивается победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всей восточной Донетчины, чтобы закончить войну – считает Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости