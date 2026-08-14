"Буде триматися до останнього за псевдолояльність": озвучено різку заяву про майбутнє Зеленського

Президент України Володимир Зеленський може залишатися впливовою політичною фігурою ще тривалий час, однак після завершення війни його роль у новітній історії країни стане предметом серйозних суперечок. Таку оцінку озвучив політолог Олег Саакян.

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На думку експерта, Зеленський уже не є політиком, якого можна розглядати винятково через вплив інших гравців. Він має власний політичний досвід, сильні та слабкі сторони, а тому сам відповідатиме за рішення, ухвалені під час перебування при владі.

"Ті, хто вважають його людиною, ображеною хуліганами, дуже помиляються. У Зеленського купа слабких сторін, купа сильних сторін, але це людина, яку не вдалося кинути Коломойському", — заявив Саакян.

Політолог також вважає, що нинішній президент навряд чи добровільно відмовиться від політичного впливу. За його словами, Зеленський прагнутиме максимально довго залишатися в центрі української політики.

"Я думаю, що не варто недооцінювати другу частину цього питання. До самого останнього моменту при владі він буде триматися за псевдолояльність", — сказав експерт.

Водночас Саакян прогнозує, що після завершення нинішнього етапу війни оцінка діяльності Зеленського може суттєво змінитися. Його спадщину аналізуватимуть не лише через військові результати, а й через трансформацію української політичної системи та зміни, які відбулися за час його президентства.

"Він для української історії, окрім військової ситуації, окрім того, що обнулив старі політичні еліти своїм революційним приходом, ще й вийде як дуже дорогий урок для України", — зазначив Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що звільнення українськими військовими сотень квадратних кілометрів території є важливим результатом, однак самі цифри не можуть бути головним критерієм успішності бойових операцій. Необхідно також враховувати людські втрати, витрати озброєння та інші ресурси. На цьому наголосив генерал Сергій Кривонос.