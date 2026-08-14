Президент Украины Владимир Зеленский может оставаться влиятельной политической фигурой еще долго, однако после завершения войны его роль в новейшей истории страны станет предметом серьезных споров. Такую оценку озвучил политолог Олег Саакян.

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По мнению эксперта, Зеленский уже не является политиком, который можно рассматривать исключительно из-за влияния других игроков. У него есть собственный политический опыт, сильные и слабые стороны, а потому сам будет отвечать за решения, принятые во время пребывания у власти.

"Те, кто считает его человеком, обиженным хулиганами, очень ошибаются. У Зеленского куча слабых сторон, куча сильных сторон, но это человек, которого не удалось бросить Коломойскому", — заявил Саакян.

Политолог также считает, что нынешний президент вряд ли добровольно откажется от политического влияния. По его словам, Зеленский будет стремиться максимально долго оставаться в центре украинской политики.

"Я думаю, что не стоит недооценивать вторую часть этого вопроса. До самого последнего момента у власти он будет держаться за псевдолояльность", — сказал эксперт.

В то же время, Саакян прогнозирует, что после завершения нынешнего этапа войны оценка деятельности Зеленского может существенно измениться. Его наследие будут анализировать не только через военные результаты, но и трансформацию украинской политической системы и изменения, которые произошли за время его президентства.

"Он для украинской истории, кроме военной ситуации, кроме того, что обнулил старые политические элиты своим революционным приходом, еще выйдет как очень дорогой урок для Украины", — отметил Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал , что освобождение украинскими военными сотен квадратных километров территории является важным результатом, однако сами цифры не могут быть главным критерием успешности боевых операций. Необходимо также учитывать человеческие потери, расходы на вооружение и другие ресурсы. Это подчеркнул генерал Сергей Кривонос.