Боятся выезжать: Зеленский сообщил, почему тормозятся переговоры с США и РФ

Процесс организации прямого диалога между Украиной, Соединенными Штатами и Россией сейчас находится на этапе согласования сложных логистических и вопросов безопасности. Как сообщил президент Владимир Зеленский, конкретная дата предстоящей трехсторонней встречи пока не определена.

Главным препятствием для проведения саммита стали строгие протоколы безопасности американской стороны, введенные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. "Дать последующие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ пока нет", — констатировал глава государства, добавив, что такую меру пока крайне трудно организовать, поскольку "американские представители не выезжают из США из соображений безопасности".

Ситуация усложняется разными позициями сторон относительно места проведения переговоров. Российская делегация выражает готовность к встречам на площадках в Турции или странах Европы, однако категорически отказывается от визита в Соединенные Штаты.

Несмотря на эти разногласия, официальный Киев демонстрирует максимальную гибкость в выборе локации. "Украина же готова встретиться где угодно и работает над тем, чтобы встреча все же состоялась", — подчеркнул Зеленский. Сейчас украинские дипломаты продолжают искать компромиссный вариант, который удовлетворил бы требования безопасности Вашингтона и одновременно был приемлем для других участников процесса.

