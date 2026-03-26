Блокирование кредита от ЕС: Зеленский прямо высказался, сможет ли Украина продолжать войну

Украина действительно критично зависит от разблокирования кредита от ЕС на 90 млрд евро. В первую очередь это связано со способностью Украины усиливать свою обороноспособность. Без финансирования пострадает армия и производство дронов. Соответствующее заявление в интервью Le Monde сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Предоставление Украине займа – это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу – это вопрос сегодня в Европейский Союз", — отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина будет благодарна, если лидеры ЕС смогут разблокировать этот кредит.

По словам президента, если кредит не разблокируют, Киев надеется на альтернативу, которая позволит получить эти средства, в противном случае украинская армия будет недофинансирована.

"Будет недофинансировано производство дронов — дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что это риск для всех и, в том числе, для европейской безопасности.

"Я считаю, что никакого краха не будет, и европейцы решат и этот вопрос", — отметил Владимир Зеленский.

