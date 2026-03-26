RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика президент Блокирование кредита от ЕС: Зеленский прямо высказался, сможет ли Украина продолжать войну
Блокирование кредита от ЕС: Зеленский прямо высказался, сможет ли Украина продолжать войну

Владимир Зеленский объяснил последствия блокирования кредита от ЕС

26 марта 2026, 11:32
Кравцев Сергей

Украина действительно критично зависит от разблокирования кредита от ЕС на 90 млрд евро. В первую очередь это связано со способностью Украины усиливать свою обороноспособность. Без финансирования пострадает армия и производство дронов. Соответствующее заявление в интервью Le Monde сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Предоставление Украине займа – это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу – это вопрос сегодня в Европейский Союз", — отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина будет благодарна, если лидеры ЕС смогут разблокировать этот кредит.

По словам президента, если кредит не разблокируют, Киев надеется на альтернативу, которая позволит получить эти средства, в противном случае украинская армия будет недофинансирована.

"Будет недофинансировано производство дронов — дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что это риск для всех и, в том числе, для европейской безопасности.

"Я считаю, что никакого краха не будет, и европейцы решат и этот вопрос", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер заявил, что блокирование венгерским премьер-министром Виктор Орбан кредита для Украины не является проблемой Вашингтона. По его словам, этот вопрос должен решаться исключительно внутри Европейского союза.

Также издание "Комментарии" сообщало — Орбан перекрывает газ Украине: какой ультиматум выставил Будапешт.




