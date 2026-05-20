Безуглая о президентстве Зеленского: "Он ушел бы с позором"
Безуглая о президентстве Зеленского: "Он ушел бы с позором"

Народная депутат Безуглая рассказала, как полномасштабная война изменила Зеленского и Украину

20 мая 2026, 18:19
Кречмаровская Наталия

20 мая 2019 — тогда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу. Сегодня пошел 8-й год президентства Зеленского и народные депутаты вспомнили об этой дате.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая также напомнила, что ровно 7 лет, как Зеленский стал Президентом Украины. По ее словам, если бы не было полномасштабного вторжения, он ушел бы с позором.

"Украина находилась в состоянии политической незрелости, когда человека возвеличивают, дают ему мандат, а уже на следующий день народ отказывается от ответственности и сбрасывает все на избранного, втапливая его в грязи. Избранный не остается в долгу и сбрасывает на предшественников и на народ. Круг саморазрушения сонной постсоветской страны кроваво разорвала страна-сосед, которая тоже решила, что Украина достаточно ослабла и нужно брать сейчас”, — отметила народная депутат.

А дальше, по ее словам, всех удивили, удивил он, удивил народ, круг разорвался. Украина, как отметила народная депутат, перестала быть заброшенной страной третьего мира Европы, стала бороться за выживание по-настоящему. И он тоже, подчеркнула Безуглая.

"Я не считаю Зеленского ни гением, ни дураком, ни вором, ни святым. Он как раз идеальное зеркало своего народа и его все еще неполной трансформации во все еще неизвестно, что, и неизвестно, в какие сроки. Истинная демократия. Дикая демократия. Поздравляю", — резюмировала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепов, имя главной проблемы в стране — Владимир Зеленский.



Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0t2bkpb1gKQLVWxnSrsA3miZPYJayx8qXhetzjEz1djsuWQgH2vMVYevU8Wa75VgTl
