Безуглая о президентстве Зеленского: "Он ушел бы с позором"

20 мая 2019 — тогда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу. Сегодня пошел 8-й год президентства Зеленского и народные депутаты вспомнили об этой дате.

Народная депутат Марьяна Безуглая также напомнила, что ровно 7 лет, как Зеленский стал Президентом Украины. По ее словам, если бы не было полномасштабного вторжения, он ушел бы с позором.

"Украина находилась в состоянии политической незрелости, когда человека возвеличивают, дают ему мандат, а уже на следующий день народ отказывается от ответственности и сбрасывает все на избранного, втапливая его в грязи. Избранный не остается в долгу и сбрасывает на предшественников и на народ. Круг саморазрушения сонной постсоветской страны кроваво разорвала страна-сосед, которая тоже решила, что Украина достаточно ослабла и нужно брать сейчас”, — отметила народная депутат.

А дальше, по ее словам, всех удивили, удивил он, удивил народ, круг разорвался. Украина, как отметила народная депутат, перестала быть заброшенной страной третьего мира Европы, стала бороться за выживание по-настоящему. И он тоже, подчеркнула Безуглая.

"Я не считаю Зеленского ни гением, ни дураком, ни вором, ни святым. Он как раз идеальное зеркало своего народа и его все еще неполной трансформации во все еще неизвестно, что, и неизвестно, в какие сроки. Истинная демократия. Дикая демократия. Поздравляю", — резюмировала народная депутат.

