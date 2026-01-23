Без цього миру не буде: Зеленський назвав ключове питання переговорів

Територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Питання Донбасу ключове. Його обговорюватимуть, як три сторони це бачать в Абу-Дабії сьогодні і завтра", — висловився Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умєров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.

Окремо секретар РНБО Рустем Умеров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник президента Олександр Камишин провели переговори з представниками США щодо економічного розвитку України, повоєнного відновлення та гарантій безпеки. Паралельно спецпредставник США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер зустрілися у Москві з Володимиром Путіним, проте деталі переговорів офіційно не розкриваються.

