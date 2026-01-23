Без этого мира не будет: Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров

Территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, как три стороны это видят в Абу-Дабии сегодня и завтра", — высказался Владимир Зеленский.

Президент отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на каждом этапе будет давать ему соответствующие сигналы.

украинские и американские чиновники продолжили серию встреч в Швейцарии 22 января на фоне активизации дипломатических контактов вокруг возможных путей прекращения войны. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где стороны обсудили вопросы усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Отдельно секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник президента Александр Камышин провели переговоры с представителями США по экономическому развитию Украины, послевоенному восстановлению и гарантиям безопасности. Параллельно спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным, однако детали переговоров официально не раскрываются.

