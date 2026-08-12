Атака на Новоросійськ не просто черговий удар: Зеленський розкрив деталі унікальної операції

Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії в Новоросійську — одному з ключових об'єктів російського флоту на Чорному морі. Про атаку повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши операцію унікальною.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, українські військові вночі застосували реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучення з російської протиповітряної оборони, причалів та інфраструктури порту.

"Удар" був нанесений об'єктами, розташованими більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Це особливо важливо з огляду на те, що після втрат і пошкоджень російських кораблів у Криму Новоросійськ фактично перетворився на головний опорний пункт Чорноморського флоту РФ.

Зеленський підкреслив, що російський флот та інфраструктура, що забезпечує його діяльність, не можуть почуватися в безпеці до закінчення війни. Президент також подякував військовослужбовцям ЗСУ, співробітникам СБУ та розвідникам за проведення операції.

Масштаб наслідків побічно підтверджують супутникові дані NASA. Система моніторингу зафіксувала кілька теплових аномалій у районі Новоросійська. Вогнища були помічені неподалік зернового терміналу та військово-морської бази.

При цьому безпосередньо на нафтовому терміналі "Шесхаріс", який розташований поряд із військовими об'єктами, помітних осередків на супутникових знімках не виявили. Це може бути з особливостями точності геолокації даних.

Російська влада повідомила, що вночі Новоросійськ та інші райони Краснодарського краю зазнали масованої атаки українських безпілотників. Точних масштабів пошкоджень військових об'єктів російська сторона офіційно не розкрила.

Через Новоросійський порт проходить значна частина російського експорту, тому атака має як військове, а й серйозне стратегічне значення для Москви.

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