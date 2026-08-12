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Атака на Новороссийск не просто очередной удар: Зеленский раскрыл детали уникальной операции

Дроны, «Нептуны» и морские беспилотники поразили российские объекты более чем в 300 км от линии фронта - спутники зафиксировали несколько очагов возгорания

12 августа 2026, 12:04
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины нанесли удар по военно-морской базе России в Новороссийске – одном из ключевых объектов российского флота на Черном море. Об атаке сообщил президент Владимир Зеленский, назвав операцию уникальной.

Атака на Новороссийск не просто очередной удар: Зеленский раскрыл детали уникальной операции

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, украинские военные ночью применили реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждены попадания по российской противовоздушной обороне, причалам и инфраструктуре порта.

"Удар" был нанесен по объектам, расположенным более чем в 300 километрах от линии фронта. Это особенно важно с учетом того, что после потерь и повреждений российских кораблей в Крыму Новороссийск фактически превратился в главный опорный пункт Черноморского флота РФ.

Зеленский подчеркнул, что российский флот и инфраструктура, обеспечивающая его деятельность, не могут чувствовать себя в безопасности до окончания войны. Президент также поблагодарил военнослужащих ВСУ, сотрудников СБУ и разведчиков за проведение операции.

Масштаб последствий косвенно подтверждают спутниковые данные NASA. Система мониторинга зафиксировала несколько тепловых аномалий в районе Новороссийска. Очаги были замечены неподалеку от зернового терминала и военно-морской базы.

При этом непосредственно на нефтяном терминале "Шесхарис", который расположен рядом с военными объектами, заметных очагов на спутниковых снимках не обнаружили. Это может быть связано с особенностями точности геолокации данных.

Российские власти сообщили, что ночью Новороссийск и другие районы Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Точные масштабы повреждений военных объектов российская сторона официально не раскрыла.

Через Новороссийский порт проходит значительная часть российского экспорта, поэтому атака имеет не только военное, но и серьезное стратегическое значение для Москвы.

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