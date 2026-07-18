Арестович заявив про конфлікт у верхівці влади: у чому помилився Зеленський

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виступив із різкою критикою ситуації навколо управління українською армією та прийняття рішень на найвищому державному рівні. В опублікованому повідомленні він заявив, що президент Володимир Зеленський, на його думку, при виборі між збереженням особистого політичного впливу та проведенням глибоких інституційних реформ надає перевагу першому варіанту.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Арестович стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, незважаючи на численні претензії до його стилю управління армією, має значно більший військовий досвід, ніж віце-прем'єр Михайло Федоров, який активно просуває технологічні зміни у сфері оборони.

На думку колишнього радника, конфлікт між прихильниками традиційного підходу до ведення війни та прихильниками масштабної ставки на безпілотні технології пов'язаний не лише з різними поглядами на розвиток армії, а й із боротьбою за розподіл бюджетних коштів. Він стверджує, що за Сирським стоїть умовне "артилерійське лобі", тоді як Федоров представляє інтереси прихильників масового розвитку безпілотних систем.

Арестович також висловив думку, що проблеми неможливо вирішити виключно за рахунок технологічних інновацій. За його словами, сучасна війна потребує комплексного підходу, а спроби замінити традиційні засоби поразки виключно дронами можуть призвести до тяжких наслідків для Збройних сил.

Крім того, колишній радник розкритикував як дії влади, так і частину громадських активістів, заявивши, що в країні відсутні повноцінні системні реформи, а дискусія навколо армії дедалі частіше перетворюється на політичне протистояння.

Варто зазначити, що викладені Арештовичем оцінки є його особистою позицією та не підтверджені офіційними заявами українських органів влади чи командування Збройних сил України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Арестович несподівано став на захист головкома Сирського та звернувся до Зеленського.



