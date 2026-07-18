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Арестович заявил о конфликте в верхушке власти: в чем ошибся Зеленский

Бывший советник Офиса президента раскритиковал борьбу военных и "дронового лобби", заявив, что политические интересы подменяют системные реформы

18 июля 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выступил с резкой критикой ситуации вокруг управления украинской армией и принятия решений на высшем государственном уровне. В опубликованном сообщении он заявил, что президент Владимир Зеленский, по его мнению, при выборе между сохранением личного политического влияния и проведением глубоких институциональных реформ предпочитает первый вариант.

Арестович заявил о конфликте в верхушке власти: в чем ошибся Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Арестович утверждает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на многочисленные претензии к его стилю управления армией, обладает значительно большим военным опытом, чем вице-премьер Михаил Федоров, который активно продвигает технологические изменения в сфере обороны.

По мнению бывшего советника, конфликт между сторонниками традиционного подхода к ведению войны и сторонниками масштабной ставки на беспилотные технологии связан не только с различными взглядами на развитие армии, но и с борьбой за распределение бюджетных средств. Он утверждает, что за Сырским стоит условное "артиллерийское лобби", тогда как Федоров представляет интересы сторонников массового развития беспилотных систем.

Арестович также выразил мнение, что существующие проблемы невозможно решить исключительно за счет технологических инноваций. По его словам, современная война требует комплексного подхода, а попытки заменить традиционные средства поражения исключительно дронами могут привести к тяжелым последствиям для Вооруженных сил.

Кроме того, бывший советник раскритиковал как действия власти, так и часть общественных активистов, заявив, что в стране отсутствуют полноценные системные реформы, а дискуссия вокруг армии все чаще превращается в политическое противостояние.

Стоит отметить, что изложенные Арестовичем оценки являются его личной позицией и не подтверждены официальными заявлениями украинских органов власти или командования Вооруженных сил Украины.

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