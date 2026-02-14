ЗСУ можуть бути розміщені в інших країнах: Сибіга зробив інтригуючу заяву

Рубрики
Низка держав-партнерів підтвердила готовність розмістити свої війська в Україні після припинення вогню. Україна, у свою чергу, у майбутньому буде готова розгорнути свої сили в інших регіонах світу. Як передає портал "Коментарі", про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга на дискусійній панелі "У центрі уваги — гарантії безпеки для України" Мюнхенської конференції з безпеки.
ЗСУ. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат України пояснив, що присутність військ на місцях є важливою частиною гарантій безпеки, у тому числі для бізнесу.
За словами глави МЗС, Україна вже має від деяких країн Європи і не лише підтвердження їхньої готовності розмістити свої війська на місцях. Однак це станеться після припинення вогню.
Крім того, міністр повідомив, що Київ у майбутньому готовий відправити свої війська до інших регіонів світу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Politico на полях Мюнхенської безпекової конференції прокоментував заклики американської сторони до нових поступок заради миру. Глава держави наголосив, що Україна та міжнародна спільнота вже пішли на критичні компроміси, основною з яких є безкарність російського керівництва.
Відповідаючи на сигнали з боку президента США Дональда Трампа про те, що зараз є час для компромісів, Зеленський зазначив: