Головна Новини Політика зовнішня політика ЗСУ можуть бути розміщені в інших країнах: Сибіга зробив інтригуючу заяву
НОВИНИ

ЗСУ можуть бути розміщені в інших країнах: Сибіга зробив інтригуючу заяву

Андрій Сибіга підтвердив, що Україна в майбутньому готова розмістити війська за кордоном.

14 лютого 2026, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Низка держав-партнерів підтвердила готовність розмістити свої війська в Україні після припинення вогню. Україна, у свою чергу, у майбутньому буде готова розгорнути свої сили в інших регіонах світу. Як передає портал "Коментарі", про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга на дискусійній панелі "У центрі уваги — гарантії безпеки для України" Мюнхенської конференції з безпеки.

ЗСУ можуть бути розміщені в інших країнах: Сибіга зробив інтригуючу заяву

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат України пояснив, що присутність військ на місцях є важливою частиною гарантій безпеки, у тому числі для бізнесу.

"Якщо ми маємо присутність на місцях, це також є стримуючим фактором, а також гарантією для майбутніх інвесторів, а також елементом заохочення їх до інвестицій в Україну", — сказав міністр.

За словами глави МЗС, Україна вже має від деяких країн Європи і не лише підтвердження їхньої готовності розмістити свої війська на місцях. Однак це станеться після припинення вогню.

Крім того, міністр повідомив, що Київ у майбутньому готовий відправити свої війська до інших регіонів світу.

"Я не знаю, чи йдеться про мандат миротворців, чи групу моніторингу світу, тому що це все ще в процесі. Але нам потрібна ця присутність в Україні. Також у майбутньому Україна готова розгорнути свої військові сили в інших географічних регіонах", — резюмував Андрій Сибіга.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Politico на полях Мюнхенської безпекової конференції прокоментував заклики американської сторони до нових поступок заради миру. Глава держави наголосив, що Україна та міжнародна спільнота вже пішли на критичні компроміси, основною з яких є безкарність російського керівництва.

Відповідаючи на сигнали з боку президента США Дональда Трампа про те, що зараз є час для компромісів, Зеленський зазначив:

"Ми пішли на безліч компромісів. Путін та його друзі не перебувають у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", — заявив Президент України.



