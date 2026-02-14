ВСУ могут быть размещены в других странах: Сибига сделал интригующее заявление

Ряд государств-партнеров подтвердили готовность разместить свои войска в Украине после прекращения огня. Украина в свою очередь, в будущем будет готова развернуть свои силы в других регионах мира. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига на дискуссионной панели "В центре внимания — гарантии безопасности для Украины" Мюнхенской конференции по безопасности.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Украины пояснил, что присутствие войск на местах – это важная часть гарантий безопасности, в том числе для бизнеса.

"Если у нас есть присутствие на местах, это также является сдерживающим фактором, а также гарантией для будущих инвесторов, а также элементом поощрения их к инвестициям в Украину", — сказал министр.

По словам главы МИД, Украина уже имеет от некоторых стран Европы и не только подтверждение их готовности разместить свои войска на местах. Однако это произойдет уже после прекращения огня.

Кроме того, министр сообщил, что Киев в будущем готов отправить свои войска в другие регионы мира.

"Я не знаю, идет ли речь о мандате миротворцев, или группы мониторинга мира, потому что это все еще в процессе. Но нам нужно это присутствие в Украине. Также в будущем Украина готова развернуть свои военные силы в других географических регионах", — резюмировал Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал призывы американской стороны к новым уступкам ради мира. Глава государства подчеркнул, что Украина и международное сообщество уже пошли на критические компромиссы, основным из которых является безнаказанность российского руководства.

Отвечая на сигналы со стороны президента США Дональда Трампа о том, что сейчас время для компромиссов, Зеленский отметил:

"Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не находятся в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — заявил Президент Украины.