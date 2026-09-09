Зеленскому готовят жесткий разговор: что Трамп может навязать Украине

В конце сентября может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Официальной информации о подготовке ко встрече нет. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какими могут быть последствия встречи лидеров стран для Украины.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что встреча станет прежде всего торгом при предстоящих переговорах, а не моментом подписания готового мирного соглашения. Предполагает, что Зеленский будет пытаться получить от США конкретные решения по ПВО, в частности, ракеты для Patriot, а также гарантии продолжения военной поддержки. Отдельно речь пойдет о защите Украины от баллистических ударов.

В то же время Трампу нужен дипломатический результат. После контактов с лидером РФ Владимиром Путиным американский президент демонстрировал заинтересованность в скорейшем завершении войны, в то время как Россия заявляла о готовности вернуться к переговорам.

Для Украины главным риском может стать давление компромиссов. Самым болезненным останется территориальный вопрос, поскольку требования Москвы Киев не принимает.

ChatGPT прогнозирует, что реалистичным результатом встречи может стать договоренность о следующем этапе переговоров, прекращении отдельных ударов, обмене пленными или энергетическом перемирии.

Чат-бот Gemini ожидает от встречи жесткого практического торга. Прежде Киев будет просить усилить противобаллистическую оборону — в частности системами Patriot/PAC-3 и необходимыми перехватчиками. Логика украинской стороны проста: без надежного ПВО переговоры с Москвой будут проходить под постоянным ракетным шантажом.

Второе направление – возможный трехсторонний формат переговоров США, Украины и России. Трамп может попытаться продвинуть такую модель как путь к более быстрому дипломатическому результату. Киев, в свою очередь, будет настаивать на гарантиях безопасности к заключению любых рамочных договоренностей.

Еще один возможный пункт – энергетическая деэскалация. Речь идет о локальных паузах в ударах по энергетической инфраструктуре накануне зимы.

Gemini считает, что Трампу нужен быстрый результат, тогда как Зеленскому – оружие, время и возможность не уступать ключевые интересы Украины.

Чат-бот Grok также не ожидает от встречи чуда. По его мнению, Трамп будет стремиться к результату, который сможет представить как собственный дипломатический успех.

Киев может просить дополнительные перехватчики для Patriot и поддержку собственной программы Фрейя. Тем не менее, американская помощь, прогнозирует Grok, может сопровождаться требованиями к большей гибкости на переговорах.

Среди возможных компромиссов чат-бот называет заморозку фронта, ограничение ударов вглубь России и готовность Украины вернуться к переговорам с Путиным.

Для Киева это шанс получить военную поддержку перед зимой и сохранить американскую вовлеченность в дипломатическом процессе.

В итоге все три модели ожидают тяжелого торга, где Украина будет пытаться получить оружие и гарантии, а Трамп – более быстрое движение к переговорам.

Разница – в акцентах. ChatGPT больше говорит о возможном энергетическом перемирии, обменах и рамках дальнейших переговоров. Gemini акцентирует внимание на трехстороннем формате и противобаллистической защите. Grok наиболее прямо говорит о возможных компромиссах – замораживании фронта и ограничении ударов по территории России.

Итак, главный результат встречи может определиться не громкими заявлениями, а тем, получит Киев дополнительную военную поддержку без необходимости соглашаться на неприемлемые уступки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие компромиссы может пойти Путин, чтобы завершить войну в Украине.



