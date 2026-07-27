Зеленскому это точно не понравится: почему переговоры с Трампом будут жесткими

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским будет находиться в США. В рамках визита состоится встреча лидеров стран. В Раде предполагают, что переговоры могут быть жесткими.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко убежден, что одна из стратегий украинской делегации во главе с президентом – договориться о мире. Ведь, подчеркнул он, мы все хотим мира. Также он смоделировал, что будет происходить в ходе переговоров.

"Трамп не занимает ни одной позиции. Он ни за, ни против. Он защищает интересы Америки. И потому Владимиру Зеленскому и всей делегации нужно будет убедить американскую сторону о том, что та стратегия, которую мы избрали по защите нашей государственности, лучшая. Это самое главное, что нужно будет сделать на этих переговорах", — убежден политик.

По его словам, главных тем будет пять:

1. Боевые действия и возможные переговоры с Россией.

2. ПВО и оружие.

3. Санкции. По словам нардепа, их не будут сразу применять — это будет неким кнутом для Путина.

4. Финансовая поддержка. Если не через США, тогда будут использованы международные инструменты — Всемирный банк и МВФ, пояснил политик.

5. Останется ли Киев и Вашингтон с союзниками не на словах, а на деле.

"Как мне кажется, Трамп будет говорить очень жестко и прагматично. Будут очень жесткие вопросы к Зеленскому и членам нашей делегации. Это все потому, что американская разведка очень хорошо понимает положение вещей в нашей стране. Трампа не интересует политика. Его интересует результат и деньги", — объяснил политик.

По его убеждению, Зеленский спросит Трампа:

Будет ли поддержка Америки?

Даст ли Америка гарантии безопасности Украине?

О санкциях.

Какова позиция у Америки об окончании войны в Украине.

"Я уверен, что результаты встречи мы не услышим сразу, но будут сигналы. Будет ли пресс-конференция после встречи. Это будет означать, что лидерам есть что сказать миру. Состоится ли встреча с представителями Трампа в Москве? И очень-очень такая интересная вещь — будет ли согласовано назначение нового посла Украины в Америке. И соответственно Америки в Украине”, — рассказал народный депутат.

По словам Тищенко, новым послом Украины в США будет Рустем Умеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому готовят жесткий ультиматум.