Зеленскому это точно не понравится: почему переговоры с Трампом будут жесткими

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским будет находиться в США. В рамках визита состоится встреча лидеров стран. В Раде предполагают, что переговоры могут быть жесткими.
Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Николай Тищенко убежден, что одна из стратегий украинской делегации во главе с президентом – договориться о мире. Ведь, подчеркнул он, мы все хотим мира. Также он смоделировал, что будет происходить в ходе переговоров.
По его словам, главных тем будет пять:
1. Боевые действия и возможные переговоры с Россией.
2. ПВО и оружие.
3. Санкции. По словам нардепа, их не будут сразу применять — это будет неким кнутом для Путина.
4. Финансовая поддержка. Если не через США, тогда будут использованы международные инструменты — Всемирный банк и МВФ, пояснил политик.
5. Останется ли Киев и Вашингтон с союзниками не на словах, а на деле.
По его убеждению, Зеленский спросит Трампа:
Будет ли поддержка Америки?
Даст ли Америка гарантии безопасности Украине?
О санкциях.
Какова позиция у Америки об окончании войны в Украине.
По словам Тищенко, новым послом Украины в США будет Рустем Умеров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому готовят жесткий ультиматум.