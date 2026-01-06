logo

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский встретился с Макроном в Париже и анонсировал "важные политические шаги"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский встретился с Макроном в Париже и анонсировал "важные политические шаги"

На встрече с президентом Франции говорилось о возможности Украины противодействовать российскому террору, о защите и поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.

6 января 2026, 16:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский в Париже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Зеленский встретился с Макроном в Париже и анонсировал "важные политические шаги"

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: из открытых источников

Кроме того, глава государства анонсировал "важные политические шаги" в результате встречи Коалиции желающих во Франции. Об этом он написал в соцсетях.

"Дипломатия и реальная помощь должны идти бок о бок. Россия не прекращает удары по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши громады, критическую инфраструктуру. Каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизнь и усиливает шансы для дипломатии", — отметил президент.

По его словам, именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, новые пакеты помощи и новые возможности защиты неба.

Зеленский подчеркнул, что именно об этом шла речь во время разговора с президентом Франции. Говорили, в частности, о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, защите и поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.

"Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах. Сегодня в Париже наиболее репрезентативная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", 6 января во Франции проходит встреча "Коалиции желающих" , участие в которой принимает и новый руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Журналисты заметили его прибытие в Елисейский дворец вместе с украинской делегацией. Кроме Буданова, в состав делегации вошел глава Генштаба Андрей Гнатов, накануне имевший ряд двусторонних встреч в Париже, посвященных военному сотрудничеству.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17579
