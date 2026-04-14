Встреча Зеленского и нового премьера Венгрии Мадяра: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с новоизбранным премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. По его словам, Киев настроен на прагматический диалог и укрепление двусторонних отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом прокомментировал выборы в Венгрии, где победил Петер Мадяр. По словам президента, Украина ожидает построения дружеских отношений между странами.
Зеленский подчеркнул, что открытый к диалогу в любой момент, как только новое правительство Венгрии будет готово к переговорам.
Отдельно президент затронул энергетическую тему. По его словам, нефтепровод "Дружба" планируют отремонтировать до конца апреля, после чего он возобновит работу.
