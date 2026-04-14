Встреча Зеленского и нового премьера Венгрии Мадяра: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с новоизбранным премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. По его словам, Киев настроен на прагматический диалог и укрепление двусторонних отношений.

Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом прокомментировал выборы в Венгрии, где победил Петер Мадяр. По словам президента, Украина ожидает построения дружеских отношений между странами.

"Что касается нового руководства, я считаю, что надо строить наши отношения, если хочется на прагматизме, пожалуйста, можно строить дружеские отношения, но на договоренностях, на сотрудничестве, уважении друг друга. Это только усиливает обе страны", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что открытый к диалогу в любой момент, как только новое правительство Венгрии будет готово к переговорам.

"Когда новый премьер-министр будет готов, всегда. Фридрих предложил ехать в Европу через Германию, а мы предлагаем наш транспорт. Правда, это 11-12 часов, но с радостью", – добавил президент.

Отдельно президент затронул энергетическую тему. По его словам, нефтепровод "Дружба" планируют отремонтировать до конца апреля, после чего он возобновит работу.

