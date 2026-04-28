Зеленский жестко отреагировал на скандал с ворованным зерном: какой шаг Украина готовит для Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прибытии в израильский порт судна с зерном, незаконно вывезенным Россией с временно оккупированных украинских территорий. По словам президента, покупка похищенного имущества влечет юридическую ответственность, а Украина уже готовит соответствующие санкции.

Владимир Зеленский заявил, что власти любого государства не могут игнорировать происхождение грузов, прибывающих в его порты. По его словам, речь идет не об обычной торговле, а о схеме заработка на имуществе, незаконно вывезенном с территории Украины.

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не есть и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что поручил Министерству иностранных дел проинформировать международных партнеров о ситуации. Кроме того, Украина готовит санкционный пакет против лиц и компаний, причастных к транспортировке и реализации такого зерна.

По словам Зеленского, ограничения могут касаться как перевозчиков, так и непосредственно получающих прибыль от этих операций. Киев также планирует координировать действия с европейскими союзниками, чтобы фигуранты были внесены в санкционные списки ЕС.

По данным израильского издания Haaretz, в 2022-2023 годах 31 из 120 партий похищенного украинского зерна с оккупированных территорий могла поступать именно в Израиль. Также сообщается, что только с начала 2026 года в израильских портах было разгружено по меньшей мере четыре таких партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле ответили Киеву из-за жалобы об украденном зерне.

Также "Комментарии" писали, что ЕС готовит санкции для Израиля черед краденое украинское зерно.