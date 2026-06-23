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Кречмаровская Наталия
У Украины и Польши период напряженных отношений – Польша отозвала высокую государственную награду, а президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, не поедет на конференцию в Гданьске. В Раде убеждены, что это ошибочное решение.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.
Политик напомнил, в чем большое отличие Польши и Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в дипломатическом поле и удары по России усиливают позиции Украины и создают возможность завершения горячей фазы войны в 2026 году. Нардеп Гончаренко отметил некоторые факторы, которые могут ускорить завершение боевых действий. Однако и указал на один минус – это "мощная мощность в глазах Зеленского".
Политик убежден, что нужно учитывать реалии и ставить соответствующие цели – прекращение боевых действий на линии разграничения называет хорошим требованием.