У Украины и Польши период напряженных отношений – Польша отозвала высокую государственную награду, а президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, не поедет на конференцию в Гданьске. В Раде убеждены, что это ошибочное решение.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

"Фактически это означает, что Зеленский не поедет на конференцию из-за конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким. Это очень большая ошибка со стороны Зеленского, потому что мы сейчас находимся не в том состоянии, чтобы дальше разжигать конфликт с поляками. Эта конференция была одним из способов относительно легко разрешить конфликт, но президент от нее отказался", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, в чем большое отличие Польши и Украины.

"У нас идет война, а у них нет, Польша — это страна ЕС, от отношений с которой зависит наша евроинтеграция, а у нас нет таких рычагов давления. Сейчас нужно избегать таких конфликтов с союзниками и фокусироваться на основной задаче — на достижении мира", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в дипломатическом поле и удары по России усиливают позиции Украины и создают возможность завершения горячей фазы войны в 2026 году. Нардеп Гончаренко отметил некоторые факторы, которые могут ускорить завершение боевых действий. Однако и указал на один минус – это "мощная мощность в глазах Зеленского".

Политик убежден, что нужно учитывать реалии и ставить соответствующие цели – прекращение боевых действий на линии разграничения называет хорошим требованием.