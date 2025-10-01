Зеленський вимагає від Європи дотримуватись обіцянок: що заявив

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступного етапу вступу в ЄС. Очільник України повідомив, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Зеленський зазначив, що говорить не тільки про Україну — Україна бореться з ворогом. Очільник України зазначив, що Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір.
Президент України підсумував, що сказав це, звертаючись до учасників засідання Європейської ради.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вересні Зеленський провів зустріч із народними депутатами фракції “Слуга народу”. У мережі інтернет уже з'явилося чимало інформації про подробиці зустрічі. Нардеп з інших фракцій відверто глузували, а “Слуги” намагалися підтримати президента, хоча й вони розуміли, що організація десь “кульгає”.
Однак деякі “Слуги” шокували зізнанням, на що готовий піти Зеленський у війні.