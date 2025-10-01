Зеленський вимагає від Європи дотримуватись обіцянок: що заявив

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступного етапу вступу в ЄС. Очільник України повідомив, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“І ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера “Основи”. Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні”, — заявив президент України.

Зеленський зазначив, що говорить не тільки про Україну — Україна бореться з ворогом. Очільник України зазначив, що Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір.

“Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому. Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання. Дякую, і ми розраховуємо на результати”, — зазначив Зеленський.

Президент України підсумував, що сказав це, звертаючись до учасників засідання Європейської ради.

