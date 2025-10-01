Зеленский требует от Европы соблюдать обещания: что заявил

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к следующему этапу вступления в Евросоюз. Глава Украины сообщил, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Зеленский отметил, что говорит не только об Украине – Украина борется с врагом. Глава Украины отметил, что Молдова еще раз четко подтвердила свой европейский выбор.
Президент Украины подытожил, что сказал это, обращаясь к участникам заседания Европейского совета.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сентябре Зеленский провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". В сети интернет уже появилось немало информации о подробностях встречи. Нардеп над другими фракциями откровенно насмехались, а "Слуги" пытались поддержать президента, хотя и они понимали, что организация где-то "хромает".
Однако некоторые "Слуги" шокировали признание, на что готов пойти Зеленский в войне.