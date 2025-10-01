Зеленский требует от Европы соблюдать обещания: что заявил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к следующему этапу вступления в Евросоюз. Глава Украины сообщил, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"И мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах по членству в Евросоюзе – кластера "Основы". Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе", — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что говорит не только об Украине – Украина борется с врагом. Глава Украины отметил, что Молдова еще раз четко подтвердила свой европейский выбор.

"Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Конечно, мы также поддерживаем страны Западных Балкан: они тоже заслуживают быть частью нашего общего европейского дома. Европа должна придерживаться своих обещаний — так же, как страны-кандидаты выполняют свои обязательства. Спасибо, и мы рассчитываем на результаты", — отметил Зеленский.

Президент Украины подытожил, что сказал это, обращаясь к участникам заседания Европейского совета.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сентябре Зеленский провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". В сети интернет уже появилось немало информации о подробностях встречи. Нардеп над другими фракциями откровенно насмехались, а "Слуги" пытались поддержать президента, хотя и они понимали, что организация где-то "хромает".

Однако некоторые "Слуги" шокировали признание, на что готов пойти Зеленский в войне.



